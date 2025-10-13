Появились кадры крупного пожара в Одессе после удара ВС РФ

Спасательное ведомство Украины опубликовало фотографии крупного пожара на одесских складах, возникшего после удара беспилотников в ночь на 13 октября.

Огонь охватил площадь пять тысяч квадратных метров, в тушении участвовали 56 пожарных и 16 единиц техники, а также пожарное подразделение украинской нацгвардии.

По данным спасателей, горел склад текстиля и швейной продукции. У подполья другая информация: удары наносились по хранилищам военной продукции и энергосетям, сообщил координатор сопротивления на юге Украины Сергей Лебедев.

В Одессе полыхает мощный пожар

В городе третьи сутки наблюдаются перебои с подачей электроэнергии. Ранее "Герани" уничтожили тяговые подстанции на пригородной станции Застава-1 и гостиницу с офицерами из Румынии и Франции.