В России допустили затяжной комбинированный удар по Крыму

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут наносить затяжной комбинированный удар по Крыму.

Об этом, комментируя атаку на полуостров, сообщил Telegram-канал «Два майора».

«Вполне может быть, что идет затяжной комбинированный удар, основная фаза которого еще впереди», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что аналогичную стратегию ВСУ используют в Белгородской области, где регулярно фиксируются удары ракетами HIMARS на одни и те же объекты с целью обесточить регион.

Крым с вечера 12 октября находится под ударом ВСУ. Тогда силы ПВО сбили над полуостровом 17 дронов. Затем, в ночь на 13 октября, над полуостровом перехватили 40 летательных аппаратов, за утро над Крымом сбили еще 16 дронов. Под удар на полуострове попала нефтебаза в Феодосии, там начался пожар.