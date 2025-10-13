Российская Федерация продолжает оставаться одним из мировых лидеров в производстве стрелкового оружия, сообщает The National Interest.

© Российская Газета

Поводом для статьи стала досрочная поставка новой партии автоматов АК-12К. В отличие от переоборудования некоторых кораблей для ВМФ России, которое растянулось на годы, есть область, в которой российский оборонно-промышленный комплекс не сталкивается с серьезными задержками, указывает журнал.

"Это производство стрелкового оружия, в котором Россия остается одним из мировых лидеров", - пишет TNI.

Издание отмечает, что стрелковое оружие российского производства не только используется ВС РФ, но и поставляется в два десятка стран мира.