Названо количество погибших в развернувшейся новой войне

Десятки боевиков были убиты в ходе ночных пограничных столкновений между Пакистаном и Афганистаном в ходе самых серьезных столкновений между соседями с тех пор, как талибы (*движение «Талибан» было признано террористической организацией и запрещено в РФ, но впоследствии это решение было приостановлено) пришли к власти в Кабуле, заявили в воскресенье обе стороны конфликта.

Пакистанские военные заявили, что в ходе столкновений погибли 23 их солдата. В Афганистане заявиле, что с афганской стороны были убиты девять человек, сообщает Reuters.

Напряженность возросла после того, как Исламабад потребовал от правящего в Кабуле исламистского движения принять меры против боевиков, которые активизировали нападения в Пакистане, заявив, что они действуют из укрытий в Афганистане. Движение "Талибан"*, пришедшее к власти в 2021 году, отрицает присутствие пакистанских боевиков на своей территории.

Каждая из сторон заявила, что это привело к гораздо большим потерям с другой стороны, не предоставив доказательств. Пакистан заявил, что было убито более 200 афганских талибов* и их союзников, в то время как Афганистан заявил, что было убито 58 пакистанских солдат.

Агентство Reuters констатирует, что не смогло самостоятельно проверить эти цифры.

В четверг Пакистан нанес авиаудары по Кабулу и рынку на востоке Афганистана, что, по словам представителей служб безопасности и представителей Кабула, спровоцировало ответные атаки талибов*. Пакистан официально не признал авиаудары.

Афганские войска открыли огонь по пакистанским пограничным постам поздно вечером в субботу. Пакистан заявил, что в ответ открыл огонь из огнестрельного оружия и артиллерии.

Обе страны заявили, что уничтожили пограничные посты с другой стороны. Пакистанские силовики поделились видеозаписью, на которой, по их словам, были зафиксированы удары по афганским постам.

США разожгли конфликт между Афганистаном и Пакистаном

По словам представителей пакистанских служб безопасности, перестрелки в основном завершились в воскресенье утром. Однако, по словам местных чиновников и жителей, в пакистанском районе Куррам продолжались периодические перестрелки.

Министерство обороны Афганистана ранее заявляло, что их операция завершилась в полночь по местному времени.

В воскресенье Кабул заявил, что прекратил атаки по просьбе Катара и Саудовской Аравии. Две эти арабские страны Персидского залива выступили с заявлениями, в которых выразили обеспокоенность по поводу столкновений.

“Ни в одной части территории Афганистана нет никакой угрозы”, - заявил в воскресенье представитель администрации движения "Талибан"* Забихулла Муджахид. “Исламский эмират и народ Афганистана будут защищать свою землю и сохранят решимость и приверженность делу этой защиты”.

Забихулла Муджахид сообщил, что в некоторых районах продолжаются боевые действия.

Пакистанские официальные лица заявили в воскресенье, что Пакистан закрыл контрольно-пропускные пункты вдоль 2600-километровой границы с Афганистаном, спорной границы колониальной эпохи, известной как линия Дюранда, проведенная британцами в 1893 году.

По словам местных чиновников, в воскресенье были закрыты два основных пограничных перехода с Афганистаном в Торхаме и Чамане и по меньшей мере три второстепенных перехода в Харлачи, Ангур-Адде и Гулам-хане.

Пакистанские авиаудары совпали с редким визитом в Индию одного из лидеров движения "Талибан"*, министра иностранных дел Амира Хана Муттаки, результатом которого стало заявление Индии в пятницу об улучшении отношений. Индия является давним противником Пакистана, и эта поездка вызвала обеспокоенность в Исламабаде, отмечает Reuters.

*Движение «Талибан» было признано террористической организацией и запрещено в РФ, но впоследствии это решение было приостановлено