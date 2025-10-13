Раскрыт главный провал ВСУ в Покровске

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшие в полуокружение в Покровске (Красноармейске), пытаются затопить подземные коммуникации. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Ранее британский телеканал Sky News сообщил, что Вооруженные силы Украины вскоре могут потерять Покровск (Красноармейск), так как российские войска контролируют все пути снабжения в этом районе и создали «зону поражения» с помощью беспилотников. Взятие города поставит под угрозу позиции ВСУ в Краматорске и Славянске, подчеркнул телеканал.

При этом, по данным военного эксперта Анатолия Матвийчука, бои сейчас идут в южной части города, а украинские военные почти окружены.

«Мы практически локализовали огневыми средствами район, который не позволяет ВСУ ни перебрасывать силы, ни получать подкрепление. Мы потихоньку двигаемся и окружаем. Кольцо сжимается вокруг Покровска», - отметил эксперт.

Он обратил внимание на то, что массовой сдачи в плен со стороны Вооруженных сил Украины пока нет, но по два-три человека каждую ночь уходят со своих позиций, также из города уехало и командование, приказы отдаются дистанционно.

На этом фоне оставшиеся в городе подразделения заливают подземные коммуникации водой, забивают их мусором и заваривают из-за страха, что снова повторится одна из успешных операций российских военных.

«Все коммуникации залить невозможно. Я полагаю, что они боятся наших двух эпизодов с трубопроводами, поэтому пытаются залить коммуникации. Наверно, им кто-то посоветовал так сделать. Немцы тоже, например, берлинское метро топили, пытаясь противостоять советским солдатам», - отметил Матвийчук.

Напомним, что ранее российские военные прошли 15 км по бездействующему газопроводу Уренгой – Помары – Ужгород, пробравшись в тыл подразделений Вооруженных сил Украины. После чего была освобождена Суджа. В операции принимали участие несколько подразделений, всего около 800 человек.