Бункерный бум в Европе и США: страх перед ядерным оружием РФ растет

В Евросоюзе и США наблюдается бункерный бум — люди массово заказывают строительство убежищ. Как сообщает «Царьград», причиной ажиотажа является страх перед военным конфликтом НАТО и России, в том числе с применением ядерного оружия.

Глава немецкой компании Bunker Schutzraum Systeme Deutschland Марио Пьейде заявил, что с начала января количество запросов на бункеры выросло на 50%. Причем 30% обращений приходят не от частных лиц, а от компаний и арендодателей: организации хотят построить убежища для защиты сотрудников на территории предприятий.

Всего в Германии насчитывается 579 бункеров, в которых могут разместиться до 480 тысяч человек. После окончания холодной войны власти страны демонтировали большинство убежищ, из-за чего правительство рассматривает альтернативные варианты защиты населения: парковки, вокзалы, административные здания. Кроме того, немцам предлагают обустраивать свои подвалы, а от застройщиков требуют оборудовать в новых зданиях безопасные укрытия.

Также власти работают над созданием списка бомбоубежищ и приложения, которое поможет быстро их найти при необходимости. Параллельно Берлин разрабатывает программы обучения граждан порядку действий при чрезвычайных ситуациях.

Во Франции дорожают убежища по индивидуальному проекту — глава компании Amesis Building International Protect Энцо Петроне рассказал, что стоимость возросла с 86 тысяч до 120 тысяч евро. Запросов стало больше после того, как французский президент Эммануэль Макрон стал говорить о возможной отправке войск на Украину.

Петроне предлагает серьезные бункеры. По меньшей мере это железобетонный куб с жилой зоной, шлюзом и аварийным выходом. Его подключают к городским инженерным сетям, а само убежище имеет сертификаты защиты от различного оружия массового поражения, в том числе ядерного и другого.

Цена также зависит от уровня автономности и продолжительности пребывания в нем. Наличие запаса воды и мощный генератор значительно увеличивают стоимость для клиентов.

Богатейшие люди планеты покупают места в роскошных бункерах для избранных

В Швеции власти проводят проверку и починку десятков тысяч убежищ, в том числе и тех, которые способны укрыть в себе большие группы людей. Население активно обучают гражданской обороне. Например, еще в конце 2024 года в Швеции обновили брошюру «В случае кризиса или войны»: она содержит в себе официальные инструкции для граждан. В ней отмечается, что рост глобальных угроз «повышает риск ядерного оружия». В начале 2025 года правительство заявило о поддержке программы обучения жителей страны, которые будут управлять убежищами и проводить эвакуацию.

Также в 2025 году власти выделили свыше 10 млн долларов на проверку убежищ. Подчеркивалось, что большинство проектов нуждаются в косметическом ремонте, а в некоторых случаях — замены фильтров для защиты от химического и радиологического оружия.

В Испании с начала спецоперации на Украине строительство частных бункеров выросло на 200%. Эксперты по выживанию заявляют, что к ним приходят люди из разных слоев населения — порой это целые семьи, которые обеспокоены будущим.

Правительство страны сейчас разрабатывает национальный план гражданской обороны. В стране есть всего четыре общественных убежища, причем в основном в столице, однако при экстренной ситуации укрыться можно в тоннелях метро. Впрочем, от радиации они не помогут.

Частных бункеров в Испании значительно больше, около 400, хотя это мало в масштабах страны. Основной проблемой их строительства является высокая стоимость, из-за чего некоторые граждане обустраивают убежища в своих домах, создавая запасы еды и воды.

В США спрос на строительство бункеров вырос в 2024 году. Директор компании Atlas Survival Shelters Рон Хаббард заявлял, что его бизнес процветает — компания строить убежища по всей стране, а их цена начинается от 20 тысяч долларов и заканчивается 1 млн долларов.

По оценкам бизнесмена, сейчас в Соединенных Штатах строится по одному бункеру в день. Внутри такие постройки напоминают обычный дом, чтобы укрывшийся в них человек мог чувствовать себя в привычной обстановке и расслабиться.