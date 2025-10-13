В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил на краснолиманском и краматорско-дружковском направлениях. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру понедельника, 13 октября.

Удар «Урагана»

Российская реактивная система залпового огня «Ураган» уничтожила пункт временной дислокации, боевую технику и живую силу ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Военные подчеркнули, что удар был нанесен 220-миллиметровыми реактивными снарядами на расстояние более чем в 25 километров. Это помогло продвижению российских штурмовиков.

Операция в Сумской области

Операторы российских FPV-дронов нанесли удары по артиллерийским орудиям ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. Разведка выявила огневую позицию ВСУ в лесу. Украинские расчеты вели огонь в сторону российских подразделений. После определения и подтверждения координат цели она была уничтожена расчетом FPV-дронов.

Операция под Краматорском

Спецназ ВС РФ ликвидировал до десяти солдат ВСУ на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. Для поражения живой силы ВСУ спецназ использовал беспилотники, оснащенные системой сброса боеприпасов. Блиндажи ВСУ с живой силой были поражены ударными FPV-дронами.

Операция с плащами-невидимками

Военнослужащий ВС РФ с позывным «Капрал» рассказал РИА Новости, что российские военные несколько суток скрытно находились вблизи позиций ВСУ у Новогригоровки, укрываясь антидроновыми «пончо-невидимками». Ранее запорожское село перешло под контроль ВС РФ.

«Мы вдвоем зашли в тыл врага. Зашли мы незаметно, скрытно, находились возле них трое суток. В ночное время это было укрытие под пончо. Окапывались и закрывались пончо. И, можно сказать, были прямо у них под носом - они нас не видели», - рассказал «Капрал».

На четвертые сутки произошел бой с ВСУ - по российским военным открыли огонь из пулемета. Атака была подавлена российской артиллерией и штурмовики смогли продвинуться дальше.

Обстановка у Ямполя и Северска

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил ТАСС, что на прошлой неделе российские военные сосредоточили внимание на краснолиманском и северском направлениях. По данным Марочко, это позволило улучшить тактическое положение у Ямполя, Северска и Ставков в ДНР.