Больше сотни беспилотников: атаки ВСУ на регионы РФ к утру 13 октября

По данным Минобороны России, сегодня ночью была отражена атака 103 БПЛА Вооруженных сил Украины. К каким последствиям привел удар дронами по российским регионам, разбирался «Рамблер».

В российском военном ведомстве отметили, что масштабная атака беспилотниками велась с 23:00 мск 12 октября до 7:00 мск 13 октября. Больше всего дронов было уничтожено над Крымом – 40.

В Астраханской области была отражена атака 26 беспилотников. Над акваториями Черного и Азовского морей были сбиты 19 и два дрона соответственно. 14 БПЛА были уничтожены над территорией Ростовской области, по одному беспилотнику самолетного типа сбиты над территориями Белгородской области и Калмыкии, говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Минобороны.

В Феодосии БПЛА была атакована нефтебаза. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«В результате возникло возгорание. Пострадавших, по данным на текущий момент, нет. Все профильные службы уже работают на месте», — пояснил он.

Глава региона призвал «сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации».

Ростовская область

Два жителя города Белая Калитва были ранены после атаки БПЛА на Ростовской область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, были атакованы Аксайский, Белокалитвинский, Миллеровский, Чертковский и Обливской районы области.

«Два жителя Белой Калитвы получили ранения из-за падения БПЛА на частный жилой дом», — заявил он, уточнив, что инцидент произошел около полуночи и в доме возник пожар, который был оперативно потушен.

Также губернатор сообщил, что в Белой Калитве и хуторе Полтава Чертковского района повреждены стекла в окнах нескольких домов.

Белгородская область

Украинские военные поздно вечером 12 октября также нанесли удар FPV-дронами по городу Шебекино, рассказал в Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Один дрон атаковал многоквартирный дом — повреждены остекление двух квартир и фасад. В результате детонации второго FPV-дрона загорелась машина — возгорание ликвидировано силами местных жителей. Кроме того, у стоящего рядом автомобиля разбиты стекла и поврежден кузов», — уточнил губернатор.

FPV-дроны атаковали российский город

Ограничения на полеты

Накануне вечером и сегодня ночью были введены ограничения в аэропортах Астрахани, Волгограда, Геленджика, Краснодара. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — пояснил он, уточнив, что они были сняты в 4:55 мск.

Ранее силы противовоздушной обороны отразили атаку 184 украинских БПЛА. Вевером 6 октября впервые беспилотники долетели до Тюменской области. Над территорией нефтеперерабатывающего предприятия в микрорайоне Антипино в Тюмени были сбиты три дрона.