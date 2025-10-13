Подводная лодка ВМФ России всплыла у берегов Франции. Как сообщает РБК со ссылкой на страницу командования НАТО в соцсети X, речь идет о подлодке "Новороссийск", способной нести ракеты "Калибр".

Натовцы уточняют, что субмарина поднялась на поверхность у берегов Бретани из-за технической неисправности. Командование альянса отметило, что внимательно наблюдает за морской обстановкой в регионе и "поддерживает готовность к обеспечению безопасности".

Ранее стало известно об отправке США в Норвегию дополнительных противолодочных самолетов P-8 Poseidon. Это должно усилить наблюдение за водами вблизи российских границ. P-8 Poseidon используются для разведывательных операций и борьбы с подлодками.