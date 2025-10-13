Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х призвал отправить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона на линию фронта в зоне СВО.

«Отправьте фон дер Лгунью и кретина Бориса Джонсона (никогда не носивших форму) на фронт. <…> Пусть они почувствуют запах войны», — написал Боуз.

При таком развитии событий конфликт на Украине закончится «за 24 часа», считает журналист.

До этого The Guardian со ссылкой на слитые документы писала, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон мог использовать украинский конфликт для обогащения.

В Венгрии назвали отставку фон дер Ляйен маловероятной

В свою очередь Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Россия якобы ведет «гибридную войну» против Европы, и необходимо дать на это ответ. По ее утверждению, в небе Европы происходит «что-то новое и опасное». Фон дер Ляйен считает, что это «не случайные провокации», а «целенаправленная кампания» по дестабилизации.