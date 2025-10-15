ВСУ за ночь выпустили по России свыше полусотни беспилотников

Силы ПВО за ночь сбили 59 беспилотников ВСУ над территорией России
Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) ликвидировали за ночь 59 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в среду, 15 октября, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Так, 17 дронов сбили над территорией Ростовской области, еще 12 — над Волгоградской областью, 11 — над Белгородской областью.
Кроме того, девять беспилотников уничтожили в небе над Воронежской областью, четыре — над территорией Республики Крым. Также по одному БПЛА ликвидировали над Брянской, Курской и Орловской областями.
Три дрона засекли и над акваторией Черного моря, уточнили в Telegram-канале ведомства.
14 октября украинский беспилотник атаковал автомобиль Lada Granta в селе Белица Курской области. В результате удара погибла женщина. В населенном пункте Песчаное ранения также получил 49-летний мужчина.
До этого дроны ВСУ также совершили атаку на торговый центр «Сигма», расположенный на автомобильной трассе Славянск — Донецк — Мариуполь.