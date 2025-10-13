В Крыму обратились к жителям после атаки ВСУ на нефтебазу в Феодосии

Жителям рекомендовали пользоваться только официальной информацией после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтебазу в Феодосии. С таким призывом выступил советник главы полуострова Олег Крючков в Telegram-канале.

«Пользуемся только официальными сообщениями. Враг параллельно с атакой БПЛА начал массовые вбросы ложных сообщений в соцсетях», — написал Крючков.

ВСУ атаковали Крым в ночь на понедельник, 13 октября, — над полуостровом сбили более 20 беспилотников. Под удар попала нефтебаза в Феодосии, где впоследствии началось возгорание. Никто не пострадал.

Помимо Крыма, под удар ВСУ также попала Ростовская область, где в городе Белая Калитва пострадали два человека. Они получили ранения в результате падения БПЛА на жилой дом.