Попытка контратаки со стороны Вооруженных сил Украины в районе Кондратовки на Сумском направлении завершилась безрезультатно. По оперативным данным, атака подразделений 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ была успешно отражена, а штурмовая группа противника полностью уничтожена.

Согласно информации, распространенной Telegram-каналом "Северный ветер", связанным с группировкой войск "Север", операция была сорвана из-за отсутствия поддержки со стороны 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. Причиной неучастия полка в боевых действиях стало отсутствие командования - военнослужащие управления полка были вынуждены заниматься поисками своего командира Олега Ширяева, который пропал после праздничного застолья по случаю дня специалистов логистического обеспечения ВСУ.

Поисковые мероприятия завершились только к исходу дня, когда Ширяев был обнаружен спящим в одном из заброшенных зданий в районе дислокации штаба полка. Данную информацию подтвеждает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры, где охарактеризовали произошедшее как показательный случай поломки системы управления в подразделениях ВСУ.

ВСУ вынужденно задействовали у Харькова наемников из-за продвижения ВС РФ

Отсутствие координации между подразделениями и несвоевременное принятие решений командованием привели к полному провалу контратаки и значительным потерям в рядах ВСУ на данном участке фронта.