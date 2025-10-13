Раскрыты подробности отражения ночных атак ВСУ на РФ

В ночь на 13 октября силами ПВО в Крыму сбито более 20 БПЛА, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Об этом он написал в Telegram-канале.

В результате атаки, как сообщалось, произошло возгорание на нефтебазе в Феодосии.

Глава Крыма призвал всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Губренатор Ростовской области Юрий Слюсарь также сообщил в Telegram-канале об атаке беспилотников ВСУ на регион.

По его словам, ПВО отразила атаку БПЛА в Аксайском, Белокалитвинском, Миллеровском, Чертковском и Обливском районах.

Он заявил, что в Белой Калитве и хуторе Полтава Чертковского района повреждены стекла в окнах нескольких домов.