Командир роты БПС: У геймеров стать классными пилотами-дроноводами шансов больше

Насыщение Вооруженных сил России подразделениями БПЛА приводит к ожидаемым результатам: теряя живую силу, вооружение, военную технику, враг оставляет оккупированные территории. Дроноводы только одного подразделения 328-го десантно-штурмового полка на Запорожском направлении за полтора месяца уничтожили десять минометов и свыше 50 групповых целей, главным образом укрытия, блиндажи в лесополосах. О том, какую роль в продвижении штурмовиков играет вновь созданная рота беспилотных систем, мы решили поинтересоваться у ее командира.

Дронов столько, сколько нужно

"Еще недавно в нашем полку действовал лишь взвод дроноводов, - рассказывает командир роты БПС с позывным Автор. - Сейчас же на его основе развернута уже рота беспилотных систем. Лучшие десантники стали командирами взводов с присвоением офицерских званий. В распоряжении появились дроны различных модификаций, причем не только воздушные, но и наземные. А в перспективе освоим применение еще и надводных, что позволит атаковать с фланга со стороны Каховского водохранилища, проводить отвлекающие маневры, продолжая оттеснять ВСУ с территории Запорожья".

Командир роты беспилотных систем Автор начинал в 2013 году с солдатских должностей, был штурмовиком. После событий в Гостомеле, где получил ранение, пришло понимание значимости БПЛА в современной войне. Стал по крупицам собирать сведения по применению дронов, в Рязани окончил курсы оператора многофункционального беспилотного комплекса "Орлан-10", получил воинское звание прапорщика, переключился на освоение FPV.

Военные "геймеры" учатся хладнокровию

В 2023 году начинали, по словам Автора, с антенны на двух палках и двух-трех дронов для выполнения задачи. Сегодня недостатка БПЛА в подразделении нет. Их столько, сколько нужно для ведения разведки, выявления целей и нанесения огневого поражения. В роте создана лаборатория по производству комплектующих, специальных приспособлений, зарядов для дронов, работа кипит круглосуточно. Для молодого пополнения созданы специальные учебные места с тренажерами, где будущие операторы FPV осваивают навыки пилотирования. Обучение в роте - своего рода профессиональный отбор, предварительная подготовка перед утверждением в должности оператора БПЛА, когда становится ясно, освоит ли курсант навыки дроновода, направлять его в специализированный учебный центр или нет.

"Кто после двухнедельной подготовки на симуляторах делает успехи, у кого с мелкой моторикой пальцев в порядке, те курсанты начинают летать "вживую" на полигоне, - поясняет Автор. - Чтобы стать по-настоящему хорошим пилотом требуется примерно год. И так называемые геймеры не исключение. У операторов из этой категории шансов стать классными пилотами, конечно, больше, но только при условии, если они способны открыть в себе такие качества, как дисциплинированность и хладнокровие. Дроны и сопутствующие устройства - сложная техника, нужно понимать физику, природу БПЛА, чтобы научиться ей управлять".

Маркировка - вещь необходимая

И действительно, в управлении БПЛА множество нюансов! И даже если все принять во внимание, но не учесть финального, то задачу можно не выполнить, потому что дрон… подстрелят свои же!

Не в пример прежним временам, сегодня штурмовики и дроноводы 328-го десантно-штурмового полка действуют в тесной связке. Перед запуском операторы информируют передовые группы, что и где сейчас пролетит, а еще маркируют свои дроны, чтобы отличались от вражеских.

"И в то же время FPV противника лучше уничтожить, а не прятаться от него, - уверен Автор. - Если просто прятаться, дрон может и догнать".