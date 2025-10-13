Раненый житель Ямполя Донецкой народной республики (ДНР) Рамиз Гасанов три дня шел к позициям Вооруженных сил (ВС) России за медицинской помощью. Об этом мужчина рассказал в беседе с РИА Новости.

«У меня часто и сильно болело в области печени, было сильное ранение. Очень тяжело и больно было идти. Я хоть всех и замедлял, но с горем пополам до Торского мы дошли», —рассказал Гасанов.

Мужчина подчеркнул, что российские медики оказали беженцам помощь, а также накормили и напоили их.

Ранее сообщалось, что военные 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) за деньги снимают с дронов для эвакуированных из Волчанска жителей видео повреждений их домов.