ВС России нарастили число ударов по городу Северску в Донецкой народной республике (ДНР), из-за чего противник сталкивается с колоссальными потерями. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в разговоре с ТАСС.

«Ввиду того, что огневое воздействие со стороны российской армии многократно возросло, то, естественно, была и артподготовка, естественно, были огневые налеты ВКС — и это все приводило к большим серьезным потерям [Вооруженных сил Украины; ВСУ]», — отметил военный эксперт.

Он также напомнил, что ранее украинские бойцы старались укрыться в бункерах, из-за чего было трудно из пробивать. Однако теперь российские войска применяют фугасные авиабомбы (ФАБ), корректируемые авиабомбы, бронебойные боеприпасы, что позволяет гарантированно ликвидировать противника.

«Работают на этом направлении и огнеметные системы, которые тоже весьма эффективны. Так что сейчас противник несет в районе Северска колоссальные потери, но, естественно, это все скрывается от граждан [Украины]», — подчеркнул Марочко.

Кроме того, в украинских пабликах стало появляться большое количество объявлений от людей, пытающихся разыскать якобы пропавших без вести бойцов ВСУ, которые участвовали в боевых действиях в Северске. Командование ВСУ не разглашает данные об их ликвидации военнослужащими ВС РФ, заключил военный эксперт.