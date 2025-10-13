Дрон армии Израиля ударил по военным позициям в окрестностях Дамаска

Беспилотник Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля ударил по наземным целям в окрестностях Дамаска. Об этом сообщает телеканал Sham TV. По его данным, удары были нанесены по военным позициям, которые находятся рядом с микрорайоном Масакин-эс-Саббура на юго-западе города. Информация о последствиях атаки не приводится.

2 октября израильские истребители атаковали западные и южные окрестности столицы Сирии Дамаска. Самолеты Военно-воздушных сил Израиля нанесли ракетные удары по наземным объектам, действуя из воздушного пространства соседнего Ливана. Не менее восьми атак пришлось на пригород Эль-Кисва.

6 сентября стало известно, что механизированный патруль Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) зачистил от радикалов населенные пункты Бир-Аджам и Брейга на юге Сирии. Зачистка поселков проходила под прикрытием израильских беспилотников. Израиль регулярно отправляет десант в Сирию, при этом неоднократно задерживались местные жители.