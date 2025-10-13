Советник главы Крыма Крючков: Киев вбрасывает фейки одновременно с атакой БПЛА

Украина начала массовые фейковые вбросы в социальных сетях одновременно с атакой беспилотников на Крым. Об этом предупредил советник главы полуострова Олег Крючков в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

"Коллеги, просим не плодить сущности. Враг параллельно с атакой БПЛА начал массовые вбросы ложных сообщений в соцсетях", — написал Крючков.

Советник также напомнил об ответственности за съемку и публикацию материалов, связанных с последствиями атак беспилотников и работой систем ПВО. В ночь на 13 октября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Феодосии в Крыму украинский беспилотный летательный аппарат атаковал нефтебазу.

При этом, по предварительным данным, силами противовоздушной обороны (ПВО) сбито более 20 беспилотников. Глава Крыма призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Днем 12 октября российские средства ПВО за два часа уничтожили над Крымом пять беспилотников ВСУ самолетного типа.