НАТО начинает учения по ядерному сдерживанию с участием 2000 военных

В Нидерландах начинаются ежегодные учения стран НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon.

Они пройдут в районе Северного моря на северо-западе Европы и продлятся две недели. В учениях будет задействовано 2 тыс. военнослужащих и 71 самолёт из 14 стран-участниц.

Ранее генеральный секретарь альянса Марк Рютте отметил, что использование реальных ядерных боеприпасов в рамках данных манёвров не предполагается.

В сентябре президент России Владимир Путин посетил стратегические учения «Запад-2025».