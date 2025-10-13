ВС России расширяют зону контроля на Константиновском направлении

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские военные расширяют зону контроля на Константиновском направлении зоны спецоперации и ведут бои на подступах к Константиновке.

Также в своём Telegram-канале он рассказал о зачистке территории южнее Клебан-Быкского водохранилища и о боях за Плещеевку и Иванополье.

Пушилин добавил, что командование украинских войск продолжает перебрасывать резервы к Константиновке.

Глава ДНР также заявил, что российские войска ведут тяжёлые бои в южной части Красноармейска и на подступах к городу.