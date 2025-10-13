Украина получила от Нидерландов противоминный корабль типа Alkmaar

Военно-морские силы Украины получили от Нидерландов противоминный корабль Alkmaar.

© Wikipedia

Об этом сообщило украинское издание NV со ссылкой на заявление командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы.

«Недавно от партнёров мы получили противоминный корабль типа Alkmaar, до конца года ожидаем передачи ещё одного», — приводит издание слова Неижпапы.

Ранее глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Амстердам выделит Киеву €200 млн на системы борьбы с беспилотниками.