Украина получила от Нидерландов противоминный корабль типа Alkmaar
Военно-морские силы Украины получили от Нидерландов противоминный корабль Alkmaar.
Об этом сообщило украинское издание NV со ссылкой на заявление командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы.
«Недавно от партнёров мы получили противоминный корабль типа Alkmaar, до конца года ожидаем передачи ещё одного», — приводит издание слова Неижпапы.
Ранее глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Амстердам выделит Киеву €200 млн на системы борьбы с беспилотниками.