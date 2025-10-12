Украинский правозащитник и бывший нардеп Виталий Куприй заявил, что выделенные на укрепление ПВО деньги были присвоены фирмой Fire Point, связанной с Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком.

Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«Средства были перенаправлены на разработку украинской ракеты «Фламинго», которая по итогу оказалась подозрительно похожей на прототип британской ракеты FP-5, разработанной компанией Milanion Group», — отметил собеседник агентства.

По его словам, на самом деле не было никаких разработок украинской ракеты. На предназначенные на ПВО деньги купили лицензию на производство FP-5, добавил он.

Ранее командир украинского подразделения Юрий Касьянов сообщил, что Зеленский решил расформировать роту БПЛА 10-го мобильного отряда украинской погранслужбы после того, как он дал показания в НАБУ против главы киевского режима и компании Fire Point.