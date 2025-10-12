Средства, которые выделялись Украине на укрепление системы противовоздушной обороны (ПВО), присвоила связанная с президентом республики Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком фирма. Она заявила о старте разработок новейшей украинской ракеты «Фламинго», а в итоге просто выкупила лицензию на производство британской ракеты FP-5, данные раскрыл источник РФ.

«Бывший депутат Верховной Рады Виталий Куприй заявил, что деньги, выделенные на укрепление украинской ПВО, были присвоены фирмой Fire Point. Средства были перенаправлены на разработку украинской ракеты "Фламинго", которая по итогу оказалась подозрительно похожей на прототип британской ракеты FP-5 компании Milanion Group», — уточнил собеседник агентства.