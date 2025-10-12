Мобилизационный возраст на Украине уменьшат до 23 лет, заявил командир батальона беспилотных систем 29-й отдельной зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Хам». Об этом сообщает «Страна.ua».

Военный утверждает, что уменьшение мобилизационного возраста произойдет в 2026 году.

«Не хватает людей, а удержать линию фронта без пехоты невозможно», — заявил командир батальона.

До этого командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский заявил, что на Украине разработали план военной подготовки граждан в возрасте 16-18 лет с целью формирования «новой армии».

В августе депутат Верховной рады Анна Скороход заявила о провале программы контрактного набора украинцев 18–24 лет в армию. Она призвала власти прекратить призыв молодежи, предупредив о риске демографической катастрофы. Депутат предложила сосредоточиться на дипломатическом урегулировании конфликта.

Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с февраля 2022 года после начала российской военной операции. В 2024 году возрастной порог для мобилизации был снижен с 27 до 25 лет. В феврале 2025 года на Украине запустили программу «Контракт 18–24», которая предназначена для добровольного призыва молодых людей, не подлежащих обязательной мобилизации. Позже молодым людям до 22 лет разрешили выезжать из страны.