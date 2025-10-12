На Украине повторно мобилизовали вернувшегося из плена солдата

Lenta.ru

На Украине разгорелся новый конфликт, связанный с мобилизацией. В Харькове сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) мобилизовали военнослужащего, который ранее вернулся из плена.

На Украине повторно мобилизовали вернувшегося из плена солдата
© Global Look Press

Об этом сообщает РИА Новости (РИАН) со ссылкой на российские силовые структуры.

«В Харькове произошла потасовка между работниками ТЦК и бывшим военнослужащим ВСУ, которого хотели "бусифицировать" несмотря на то, что последний вернулся из плена и, согласно нормам международного права, не должен идти в армию», — говорится в материале.

Однако тот факт, что действия сотрудников ТЦК противоречит международному праву, их не остановил — к бывшему военнослужащему применили силу и доставили в здание ТЦК.

Пострадавший уже написал заявление на сотрудников военкомата, но на Украине считают, что у него не выйдет добиться справедливости. При этом собеседник РИАН допустил, что мобилизованного отпустят, однако это никак не повлияет на общую картинку, и сотрудники ТЦК продолжат «вылавливать на улицах всех подряд».

Ранее один из мобилизованных в ВСУ рассказал, что ТЦК забирают больных туберкулезом, наркоманов и бомжей.