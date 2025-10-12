В Волчанске сдался в плен солдат ВСУ, просидевший 8 месяцев в подвале

Российские бойцы взяли в плен в Волчанске военнослужащего 57-й бригады ВСУ Виктора Мовчана. Он просидел с товарищем в подвале более восьми месяцев, ожидая ротации.

© Российская Газета

Видео с его рассказом опубликовал Telegram-канал "Северный ветер". Родом 54-летний солдат из Винницкой области. Был насильно мобилизован в 2023 году.

С тех пор исправно нес службу, был ранен, несколько раз сходил в отпуск. А в конце февраля 2025 года командование отправило его в Волчанск на позиции "сменить побратима", не оставив при этом шансов вернуться самому.

"Начали нас бомбить "Грады", "Солнцепеки", минометы. Мы перешли в подвал, решили, что там безопасней, - рассказывает Виктор Мовчан. - И мы там сидели восемь месяцев, нас никто не менял. Мы выходили на связь, я командиру говорю: "Сколько можно?", а он отвечает: "Витя, менять некем. У нас нет людей. Жди".

В итоге украинский солдат отчаялся дождаться замены и сдался в российский плен.