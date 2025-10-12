У берегов Франции всплыла российская подлодка

Французский фрегат следит за подлодкой РФ у берегов Бретани.

Об этом пишет UK Defense Journal.

«Фрегат ВМС Франции ведет наблюдение за морскими рубежами альянса, отмечая присутствие российской подводной лодки, действующей в надводном положении у берегов Бретани», — сообщило Морское командование НАТО в соцсетях.

НАТО регулярно ведет наблюдение за надводной и подводной деятельностью у побережья стран ЕС.

10 мая немецкий телеканал n-tv сообщил, что военный корабль HMS Tyne в составе королевского флота Великобритании «перехватил» российскую подводную лодку «Краснодар» у берегов Франции, а британский вертолет наблюдал за подводным судном с воздуха. В ВМФ РФ заявили, что подводные лодки проходят Ла-Манш в надводном положении и в соответствии с морским международным правом, поэтому использование термина «перехват» неуместно.