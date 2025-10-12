Зеленский раскрыл цели ракет Tomahawk в случае их передачи Украине

Украина будет применять американские крылатые ракеты Tomahawk исключительно против военных целей, если США согласятся их передать, заявил президент республики Владимир Зеленский. Об этом сообщает Reuters.

Президент Украины утверждает, что ракеты Tomahawk не будут атаковать мирное население в России.

До этого Зеленский сообщил в Telegram-канале, что второй раз за два дня созвонился с американским коллегой Дональдом Трампом.

11 октября политики общались около получаса. Зеленский поздравил собеседника с мирным соглашением в секторе Газа и отметил, что если удастся положить конец этой войне, «то, несомненно, можно будет остановить и другие войны», включая конфликт с Россией. СМИ утверждали, что президенты говорили и о возможности получения Киевом ракет Tomahawk.

6 октября Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставке Украине ракет Tomahawk, но хочет получить гарантии относительно целей их применения. Американский лидер подчеркнул, что не желает эскалации конфликта и намерен выяснить, куда Киев будет запускать эти боеприпасы. Axios также сообщает, что последние несколько недель чиновники администрации Трампа выражали беспокойство о том, смогут ли США контролировать использование ракет Украиной после их покупки и оплаты странами НАТО.

В Кремле ранее предупреждали, что передача Tomahawk Украине разрушит позитивные тенденции в отношениях с США.