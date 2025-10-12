Российские войска взяли под контроль шахтоуправление "Покровское" к западу от Красноармейска.

Это ведущее угледобывающее предприятие Украины с оценочными запасами в 79,5 миллиона тонн высококачественного коксующегося угля и довоенным объемом добычи 3,49 миллиона тонн.

Продолжая охват агломерации Красноармейск-Димитров (украинские названия Покровск-Мирноград) российские войска продвинулись на север от поселка Удачное, где находится офис шахтоуправления, и взяли под контроль саму производственную площадку с угольными разрезами.

Добыча угля здесь прекратилась в январе 2025 года в связи с боевыми действиями. По заявлению главы украинской ассоциации производителей стали Александра Каленкова, без покровского угля выработка стали в стране сократится более чем в два раза.