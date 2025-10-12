Лукашенко назвал причину, по которой Трамп заговорил о поставках Tomahawk

Глава США Дональд Трамп использует в политике определенные тактические приемы, направленные на то, чтобы добиваться поставленных целей, рассказал журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, в ходе последней встречи Трамп и Владимир Зеленский обсуждали возможность получения Украиной ракет Tomahawk. В дальнейшем американский лидер несколько раз затрагивал тему поставок в выступлениях.

Лукашенко заметил, что все сторонам следует успокоиться, не воспринимать в лоб заявления Трампа.

«У нашего друга Дональда определенная тактика ведения работы, по самым острым вопросам прежде всего. Поэтому мне кажется, что он где-то «наклоняет» соответствующие органы власти и людей, где-то пожестче действует. А потом немножко отпускает и отходит», — разъяснил белорусский лидер.

Глава Белоруссии уточнил, что «против любого яда есть противоядие». Он добавил, что президент США должен понимать это лучше, чем кто-либо.

«Чтобы не скатиться в эту колею, когда к серьезному яду будет применено противоядие. Он понимает, что этого быть не должно. И думаю, что до этого не дойдет. Все будет нормально», — отметил Лукашенко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что вопрос возможных поставок Tomahawk Киеву вызывает у Москвы крайнюю обеспокоенность.