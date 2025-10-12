Командир подразделения разведки Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский заявил о необходимости формирования армии из несовершеннолетних юношей.

Его слова передает агентство УНИАН.

«Мы должны подготовить новую армию — уже сейчас набирать 16-18-летних и через пять лет выпустить качественных военных», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что соответствующий план уже разработан и был передан высшему руководству.

Ранее командир роты беспилотников ВСУ Игорь Луценко пожаловался на массовое дезертирство. По его словам, только в сентябре из ВСУ дезертировали почти 20 тысяч человек.