Войска России подорвали работу ВПК Украины

Удары российских военных по объектам инфраструктуры подорвали работу военно-промышленного комплекса ВСУ, пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска, артиллерия в течение суток наносили удары по противнику.

«Нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, ВС РФ атаковали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах.

Средства ПВО сбили за сутки в зоне противостояния девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, констатировали в Минобороны.