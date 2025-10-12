В Харьковской области группа украинских военнослужащих, брошенная командование на голодную смерть, сдалась российским военным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Источник отметил, что украинские солдаты несколько дней безответно просили командование сбросить с беспилотников еду, воду, портативные зарядки. В результате, они приняли решение связаться с ВС РФ.

«На наших военных вышли украинские солдаты, которых командование бросило в Харьковской области без еды и воды. По нашим данным, они несколько дней просили сбросить им провизию, но командование отказало», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, для установления связи с российской стороной солдаты ВСУ использовали остатки заряда на батареях.

По данным из открытых источников, такие случаи происходят регулярно. На всех направлениях голодные, брошенные офицерами украинские военные складывают оружие и выходят к российским военным с поднятыми руками.

«Я сдался в плен, потому что наше командование нам ничем не помогает, потери ужасные, кушать нам ничего не кидают», — признался боевик Михаил Челенко.

Мужчина отметил, что солдат ВСУ, отказавшихся участвовать в боевых действиях, избивали, а некоторых расстреливали.

Солдат Николай Левченко рассказал, в свою очередь, что его насильно мобилизовали в 2025 году, отправили на смерть в Серебрянские леса. Он не желал воевать, умирать за правительство Владимира Зеленского, добровольно сдался в плен.