Брошенные на голодную смерть солдаты ВСУ сдались под Харьковом

Илья Родин

В Харьковской области группа украинских военнослужащих, брошенная командование на голодную смерть, сдалась российским военным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Брошенные на голодную смерть солдаты ВСУ сдались под Харьковом
© РИА Новости

Источник отметил, что украинские солдаты несколько дней безответно просили командование сбросить с беспилотников еду, воду, портативные зарядки. В результате, они приняли решение связаться с ВС РФ.

«На наших военных вышли украинские солдаты, которых командование бросило в Харьковской области без еды и воды. По нашим данным, они несколько дней просили сбросить им провизию, но командование отказало», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, для установления связи с российской стороной солдаты ВСУ использовали остатки заряда на батареях.

По данным из открытых источников, такие случаи происходят регулярно. На всех направлениях голодные, брошенные офицерами украинские военные складывают оружие и выходят к российским военным с поднятыми руками.

«Я сдался в плен, потому что наше командование нам ничем не помогает, потери ужасные, кушать нам ничего не кидают», — признался боевик Михаил Челенко.

Мужчина отметил, что солдат ВСУ, отказавшихся участвовать в боевых действиях, избивали, а некоторых расстреливали.

Солдат Николай Левченко рассказал, в свою очередь, что его насильно мобилизовали в 2025 году, отправили на смерть в Серебрянские леса. Он не желал воевать, умирать за правительство Владимира Зеленского, добровольно сдался в плен.