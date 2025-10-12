В России раскрыли, получит ли Украина системы ПВО после беседы Трампа и Зеленского
Украина не получит от НАТО новые системы ПВО Patriot. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
По оценке эксперта, в нынешних условиях Киев не получит «современные средства ПВО от НАТО сейчас», в том числе и Patriot. Европа не хочет делиться, считая, что у нее самой «все плохо» с соответствующими системами, утверждает Дандыкин. В то же время он допустил, что Украине могут отдать «устаревшие» средства защиты.
По его словам, ВСУ «толком не могут защитить Киев», и регулярно врут, что «почти все сбивают».
Ветеран генштаба ВСУ признал неэффективность «Пэтриот» против российских ракет
До этого президент Украины Владимир Зеленский обсудил со своим американским коллегой Дональдом Трампом усиление систем противовоздушной обороны (ПВО) республики.
«Обсудили возможности усилить нашу ПВО и договоренности, которые мы готовим по этому поводу. Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально усилить нас», — написал Зеленский.
Ранее в Госдуме резко отреагировали на угрозу Зеленского устраивать блэкауты в России.