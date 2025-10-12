Эксперт рассказал, почему украинская ракета «Фламинго» не опасна для России

Украинская ракета «Фламинго» не представляет принципиально новой угрозы для российской системы ПВО благодаря значительному боевому опыту, полученному Вооружёнными силами РФ в ходе специальной военной операции. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал военный эксперт Александр Степанов.

© Московский Комсомолец

По словам эксперта, Россия накопила колоссальный опыт противодействия современному западному ракетному вооружению, включая Storm Shadow/SCALP-EG и ATACMS, поэтому менее технологичные образцы украинского производства представляют меньшую опасность. Степанов отметил, что характеристики «Фламинго» делают её уязвимой целью: низкая дозвуковая скорость, выраженный инверсионный след от самолётного двигателя и отсутствие технологий малозаметности позволяют российским системам ПВО эффективно обнаруживать и перехватывать эти ракеты.

Блогер Воевода оценил конструкцию сбитой украинской ракеты "Фламинго"

Эксперт также обратил внимание на логистические проблемы противника, связанные с доставкой крупногабаритных систем к линии фронта из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры. Несмотря на использование некоторых западных технологий, «Фламинго» не соответствует критериям современного высокоточного оружия.

Ранее сообщалось, что на Западе описали положение ВСУ на фронте.