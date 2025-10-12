Подразделения ударных беспилотников Вооруженных сил (ВС) России взяли в зону контроля дорогу в тылу ВСУ, расположенную рядом с населенным пунктом Таврийское на запорожском направлении. Об этом успехе рассказал командир отделения с позывным Скат.

Как уточняется, подразделениях 417-го отдельного разведывательного батальона 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр». По данным военнослужащего, дроны уже «полностью облюбовали трассу от Орехова на Таврийское и дальше».

Теперь беспилотные летательные аппараты летают «как у себя дома» и работают уверенно, рассказал Скат. Дроноводы планируют залетать еще дальше, превращая логистику вражеских сил «в кошмар».

Населенный пункт Таврийское находится в 30 километрах от города Орехов на территории, контролируемой украинскими солдатами. Через него проходит трасса на Запорожье, которая применяется противником с целью переброски военной техники и живой силы.

В прошлом году сообщалось, что на Украине хотят дерусифицировать еще 83 населенных пункта. Среди них оказалось и Таврийское, а также еще 82 населенных пункта. Соответствующую инициативу переименовали в Комитете Верховной Рады.