Российские удары по объектам с британскими военными специалистами в Чугуеве Харьковской области не окажут влияния на политическую ситуацию. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее поступила информация о том, что российские военные нанесли удар по одному из центров принятия решений Вооруженных сил Украины в Чугуеве. Как сообщил генерал-майор Сергей Липовой, указанный объект был уничтожен.

Британия взяла под контроль управление украинскими войсками

Парламентарий подчеркнул, что чем больше подобных командных пунктов будут уничтожать Вооруженные силы России, тем скорее завершится конфликт на Украине.

Чепа заявил, что со стороны Запада не последует каких-либо ответных мер против России, включая новые санкции, поскольку существующие ограничения не оказывают существенного влияния. Он также отметил, что это не повлияет на переговорный процесс, так как ситуация развивается в направлении достижения победы.

Ранее стало известно о десятках тяжелораненых иностранных военных в результате взрыва в Чугуеве. Согласно информации пророссийских источников, ранения получили 58 военнослужащих.