Украинская армия сталкивается с серьёзными проблемами, в том числе с материальным обеспечением. Об этом рассказал немецкий врач Бастиан Вейгель в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.

«Если посмотреть на фронт ночью, то он выглядит как постоянные молнии. Здесь не война, здесь ад», — отметил он.

По его словам, украинская армия также страдает от утечки личного состава.

На Украине обратили внимание на главную военную проблему Киева

Кроме того, во многих подразделениях солдаты непрерывно находятся на передовой без ротации, подчеркнул он.

Ранее в The American Conservative писали, что ВСУ не смогут пойти в наступление из-за нехватки военных и оружия.

Главком украинской армии Александр Сырский назвал сложной ситуацию на фронте.