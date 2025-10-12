ВСУ атаковали торговый центр в Донецке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали гипермаркет в Донецке. Об этом сообщает РИА Новости.

© Лента.ру

В результате удара торговый центр загорелся. По данным агентства, после начала пожара несколько сотрудников гипермаркета вывели из помещения. Над городом продолжают летать беспилотники.

Ранее в октябре в небе над Донецком прогремел мощный взрыв. Он произошел в северо-западной части города.

До этого украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) повредил ряд многоквартирных домов в Горловке Донецкой народной республики. В результате атаки БПЛА пострадала мирная жительница.