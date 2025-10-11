Куба ответила на обвинения в участии в конфликте на Украине

Куба отвергла обвинения США в предполагаемом участии в конфликте на Украине. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел латиноамериканской страны, его приводит РИА Новости.

© Global look

«Кубинское правительство еще раз решительно заявляет, что не является стороной вооруженного конфликта на Украине, что кубинские военнослужащие не участвуют в военных действиях ни в этой, ни в какой-либо другой стране», — сказано в сообщении.

В министерстве указали, что информацию о якобы участии Кубы в украинском конфликте распространили некоторые СМИ еще в 2023 году, при этом никаких доказательств предоставлено не было.

