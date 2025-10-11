Афганистан нанес авиаудар по пакистанскому городу Лахор

Афганские Военно-воздушные силы (ВВС) нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор. Об этом в Telegram сообщил новостной портал Tolo News.

© Global look

Уточняется, что вечером в субботу, 11 октября, истребители Super Tucano ВВС талибов нанесли удары по позициям в пакистанском городе Лахор. Представители движения «Талибан» подчеркнули, что операция будет продолжаться до полного прекращения пограничной агрессии.

Ожесточенные бои начались на афганско-пакистанской границе

Ранее в субботу произошли вооруженные столкновения на границе двух стран. Уточнялось, что выстрелы и взрывы слышны в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд.