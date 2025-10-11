ВСУ 10 раз ударили по ДНР дронами

ВСУ совершили 10 вооруженных атак на Донецкую народную республику (ДНР), написал в Telegram-канале ее глава Денис Пушилин.

© Газета.Ru

При этом использовались ударные беспилотники, отметил чиновник. Он подтвердил, что в городе Горловке при налете БПЛА на рейсовый автобус пострадали четыре человека, среди них хирург горбольницы №2. Он тяжело ранен, за его жизнь борются медики.

По словам Пушилина, в городе повреждены детсад, жилые дома в центре, автобус и автомобили. В Донецке пострадали Парк кованых фигур, администрация и три объекта гражданской инфраструктуры. В городе Макеевке тоже были повреждены жилые дома.

До этого силы ПВО сбили две ракеты над Белгородом и Белгородским районом. Из-за падения осколков в городе загорелся мусор. Его начали тушить пожарные. На коммерческом объекте выбило окна и посекло фасад и кровлю.