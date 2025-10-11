Тяжелые бои между силами движения «Талибан» и пакистанской армией начались вдоль всей линии Дюранда на афганско-пакистанской границе 11 октября. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.

«Местные источники сообщают о масштабных боестолкновениях между силами талибов и пакистанской армией вдоль линии Дюранда», — говорится в сообщении портала Tolo news.

В материале также отмечается, что в ряде районов пакистанские военные были вынуждены оставить свои позиции и отступить.

По информации издания, ожесточенные столкновения начались после того, как талибы атаковали пограничные посты пакистанской армии с нескольких направлений. В уезде Бахрамча провинции Гельменд один из форпостов пакистанских военных был взят под контроль талибами. Кроме того, боевые действия распространились на уезд Шорабак в провинции Кандагар. О потерях с обеих сторон и о пострадавших среди мирного населения не сообщается.

Ситуация на границе Афганистана и Пакистана резко обострилась после серии инцидентов в сентябре, когда стороны обменялись обвинениями в нарушении границы и поддержке вооруженных группировок. Линия Дюранда, которая считается спорной территорией, регулярно становится очагом вооруженных конфликтов между странами региона.

В августе талибы обратились к России, США и Китаю. Министр обороны правительства Афганистана Мохаммад Якуб призвал страны отказаться от военной конкуренции в регионе и сосредоточиться на инвестициях в экономику страны. По его словам, афганские власти настроены на развитите добрососедских отношений.