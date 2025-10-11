Бельгийские истребители четвертого поколения F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») не смогут помешать продвижению Вооруженных сил России в зоне специальной операции (СВО). Передача Брюсселем данных самолетов Киеву никак не отразится на боеспособности украинских войск, заявляет Telegram-канал «Военная хроника».

В субботу, 11 октября, министр обороны Бельгии Тео Франкен США истребители F-35, что позволит ей передать Украине F-16.

Летом 2025 года Франкен заявил, что Бельгия намерена передать Украине дополнительное вооружение на 100 миллионов евро и ускорить поставку истребителей F-16. При этом он не исключил отправки бельгийских войск на Украину после завершения конфликта.