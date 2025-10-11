Балицкий сообщил об обстреле ВСУ Каменки-Днепровской

Вооружённые силы Украины подвергли артиллерийскому обстрелу Каменку-Днепровскую в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

© Global look

Он отметил в своём Telegram-канале, что в городе прогремели не менее девяти взрывов. Балицкий предупредил о сохраняющейся опасности повторных ударов.

«Прошу жителей Каменки-Днепровской сохранять спокойствие, быть предельно осторожными и не выходить на улицу до стабилизации обстановки», — написал губернатор.

Ранее в Белгородской области допустили кратковременные веерные отключения электроэнергии после обстрела со стороны ВСУ.