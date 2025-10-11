В США представили микроволновую систему для борьбы с дронами

В США представили первый в мире роботизированный комплекс, оснащенный высокоимпульсным микроволновым оружием для борьбы с БПЛА. Об этом пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

Журналисты заметили, что комплекс под названием Leonidas Autonomous Robotic сочетает в себе микроволновую технологию Epirus и гибридно-электрическую гусеничную машину TRX от General Dynamics Land Systems.

По словам разработчиков, комплекс способен мгновенно выводить из строя вражеские рои дронов, используя импульсы микроволновой энергии, обеспечивая точное противодействие с минимальным сопутствующим ущербом.

В ходе испытаний комплекс уничтожил рой, состоящий из 49 малых дронов.

Ранее сообщалось, что комплекс Leonidas Expeditionary, входящий в линейку продуктов Epirus, будет направлен корпусу морской пехоты США.