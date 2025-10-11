В Норвегии открылся новый центр управления воздушными операциями НАТО

В норвежском городе Будё начал работу новый центр управления воздушными операциями альянса (CAOC) для усиления взаимодействия союзников на Крайнем Севере, сообщает НАТО.

Как уточняется, центр ВВС НАТО в Будё будет отвечать за воздушное наблюдение, а также проведение военных операций на севере Европы. Там будут выполнять задачи около 450 военнослужащих альянса. Также в Будё находится Норвежский объединенный оперативный штаб (NJHQ) ВС страны. По информации Североатлантического альянса, строительство нового центра управления воздушными операциями обошлось примерно в €900 млн.

«Мы хотим, чтобы НАТО закрепилось на Севере», — заявил ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре местному телеканалу TV2.

В мае российское посольство в Осло заявило о том, что увеличение присутствия НАТО на севере Норвегии повысит уровень военно-политической напряженности и создаст риск эскалации вооруженного конфликта в Арктике. Интенсивная милитаризация и увеличение присутствия военного контингента альянса на севере Норвегии не приведут к укреплению их безопасности, но лишь повысят уровень военно-политической напряжённости, отметили в российской дипмиссии.