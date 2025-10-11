На Украине предложили разместить в стране американское ядерное оружие

В Раде призвали разместить американское ядерное оружие на Украине
Американское ядерное оружие следует разместить на Украине, оно будет обеспечивать гарантии безопасности. Так считает депутат Верховной рады Сергей Соболев, сообщает RT.
Депутат дал телевизионное интервью, в котором привел в пример ряд государств, на территории которых имеются ядерные боеголовки США. Это авиабазы в Турции, ФРГ, Италии, Бельгии и Нидерландах.
По мнению Соболева, американское ядерное оружие следует разместить и на Украине.
«Лучшая защита — это разрешение украинского парламента после всех соответствующих переговоров с США на размещение ядерных американских боеголовок на нашей территории», — сказал Соболев.
Это уже второе подобное заявление Соболева. Ранее он выступил с аналогичным призывом в конце сентября.