На Украине предложили разместить в стране американское ядерное оружие

Американское ядерное оружие следует разместить на Украине, оно будет обеспечивать гарантии безопасности. Так считает депутат Верховной рады Сергей Соболев, сообщает RT.

Депутат дал телевизионное интервью, в котором привел в пример ряд государств, на территории которых имеются ядерные боеголовки США. Это авиабазы в Турции, ФРГ, Италии, Бельгии и Нидерландах.

По мнению Соболева, американское ядерное оружие следует разместить и на Украине.

«Лучшая защита — это разрешение украинского парламента после всех соответствующих переговоров с США на размещение ядерных американских боеголовок на нашей территории», — сказал Соболев.

Это уже второе подобное заявление Соболева. Ранее он выступил с аналогичным призывом в конце сентября.