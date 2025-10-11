Американское ядерное оружие можно было бы разместить на Украине в качестве гарантий безопасности. Об этом заявил депутат Верховной рады Сергей Соболев.

© Global look

По его словам, прозвучавшим в эфире украинского телеканала «Новости.Live», США имеют ядерные боеголовки в пяти государствах — членах НАТО: в Турции, ФРГ, Италии, Бельгии и Нидерландах.

«Лучшая защита — это разрешение украинского парламента после всех соответствующих переговоров с США на размещение ядерных американских боеголовок на нашей территории», — сказал Соболев.

В конце мая британский полковник в отставке Ричард Кэмп обратился к Лондону с призывом помочь Украине разработать ЯО.